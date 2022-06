Super Zoo Story krijgt een nieuwe trailer

Bekijk nu de nieuwe artstijl van deze op Stardew Valley geïnspireerde life simulator!

Super Zoo Story werd vorig jaar aangekondigd voor de Nintendo Switch. Het is een life simulator die qua artstijl erg doet denken aan Stardew Valley, die je binnenkort gratis kunt uitproberen. In een eerdere fase van ontwikkeling leek deze game zelfs zoveel op Stardew Valley dat het leidde tot protest van Stardew Valley’s online fanbase. De ontwikkelaars achter Super Zoo Story hebben zich toen in een tweet verontschuldigd en gezegd dat ze alle assets die iets te veel op Stardew Valley leken gingen herontwerpen. Je ziet in de afbeelding hieronder hoe dat tot nu toe is verlopen.

Buiten deze tweet heeft de ontwikkelaar ook een nieuwe trailer gedeeld van Super Zoo Story. Deze is onder dit artikel te bekijken. Wat denk jij? Is het nog steeds een Stardew Valley rip-off of vind jij dat de nieuwe assets zich genoeg van deze populaire life simulator RPG onderscheiden? Laat het ons vooral weten in de reacties!