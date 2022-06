Ship of Fools komt later dit jaar naar de Switch

Vecht samen als twee virtuele idioten tegen talloze zeemonsters in Ship of Fools!

Ship of Fools is een nieuwe co-op roguelite van indie-ontwikkelaar Fika Productions en indie-uitgever Team 17. Een uitgever die we natuurlijk kennen van de populaire Yooka Laylee-games en My Time At Portia. De game werd eerder dit jaar al aangekondigd voor pc en consoles. We wisten toen alleen nog niet om welke consoles het precies ging. Nu weten we dat gelukkig wel. Tijdens de IGN EXPO, die de bekende gamewebsite hield ter gelegenheid van het Summer Game Fest, deelde de ontwikkelaar een nieuwe trailer van de game. Aan het eind van deze trailer, die hieronder is te bekijken, werd duidelijk dat Ship of Fools ergens later dit jaar op de PlayStation 5, de Xbox Series X en S en de Nintendo Switch zal gaan verschijnen.

In de game speel je als één van de twee titulaire fools. Zij moeten de wereld zien te redden van de Aquapocalypse. Dit doen ze door de zee over te varen, onderweg naar de Great Lighthouse, die de archipel ooit bewaakte. Door deze te repareren kunnen ze een eind maken aan deze Aquapocalypse. Het zal echter geen rustig vaartochtje worden. Ondertussen worden de sukkels namelijk aangevallen door talloze zeemonsters. Deze zullen ze moeten bevechten met zowel slagwapens als met de kanonnen van het schip. Buiten de gezondheid van de sukkels is de staat van het schip ook heel belangrijk. Wees dus niet dom en ga deze regelmatig repareren. Anders eindig je nog als visvoer.

Tussen de gevechten door zal jouw schip ook op verschillende eilanden stranden. Hier kunnen de fools naar schatten zoeken, items verzamelen en nieuwe kanonnen en andere wapens inslaan. De game is zowel lokaal als online met een vriend of vriendin in co-op speelbaar. Maar mocht jij net als de hoofdpersonen ook op je achterhoofd zijn gevallen, dan kun je alle monsters ook alleen bevechten. De game zal dan logischerwijs wel een flink stuk moeilijker zijn. Kijk jij er al naar uit om samen met een vriend of vriendin als een virtuele randdebiel te vechten tegen honderden zeemonsters? Of is jouw dagelijks leven zo al idioot genoeg? Laat het ons vooral weten in de reacties!