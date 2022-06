Nieuwe trailer + releasedatum Time on Frog Island

Beleef mooie avonturen op dit vreemde eiland!

Time on Frog Island heeft eindelijk een definitieve releasedatum. De game stond eerder dit jaar al verschillende keren gepland voor release, maar werd telkens uitgesteld. Ontwikkelaar Half Past Yellow en uitgever Merge Games hebben nu aangekondigd dat de game op 12 juli naar de Switch komt. Dit nieuws werd vergezeld door een nieuwe trailer. Deze trailer kun je hieronder bekijken.

In Time on Frog Island ben je als matroos gestrand na een vreselijke storm op een nogal vreemd eiland. Omdat je boot helemaal verwoest is besluit je het eiland te verkennen, maar al snel kom je erachter dat er vele kikkers te vinden zijn die jouw taal niet spreken. Hoewel je van de bevolking niks gratis krijgt is het ruilen van voorwerpen wel een optie. Gelukkig zijn er voldoende puzzels te vinden die jou op het juiste pad brengen. Gaat het jou lukken om van dit eiland af te komen?