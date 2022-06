LumbearJack krijgt surprise release, vanaf nu beschikbaar

Bescherm het bos in deze kleurrijke puzzel game!

Lumbearjack heeft een surprise release gekregen. Tijdens de Wholesome Direct presentatie vandaag is aangekondigd dat de physics-based omgeving puzzel game vanaf nu op de Switch beschikbaar is. De game werd halverwege vorig jaar al bevestigd voor de Switch, maar een releasedatum bleef uit. Tot vandaag dus. Om de release te vieren is er tevens een nieuwe trailer verschenen, deze kun je hieronder bekijken.

In LumbearJack speel jij Jack, een simpele beer met maar één droom: de natuur in zijn oude glorie te herstellen. De kwaadaardige EVIL Inc. probeert het bos te vernietigen in de naam van winst, en het is aan jou om het bos terug te nemen, geholpen door je “bear” hands en je vertrouwde bijl. Hak je een weg door kleurrijke puzzels en een levendige wereld terwijl je het bos beschermt tegen iedereen die het kwaad probeert te doen. En dat is nog niet alles: de game werkt samen met milieuorganisatie Ecologi. Voor elke download planten zij één boom. Je beschermt dus de natuur in de game en daarbuiten!