Launchtrailer voor Metal Max Xeno: Reborn

Monsters, tanks, vechten om te overleven én een hond als mascotte

Een wat bijzondere game is uitgekomen en PQube pronkt de game met een launchtrailer. Kijkend naar de trailer is die aan de ene kant erg verwarrend, en ook weer ophelderend in wat je ziet.

In Metal Max Xeno: Reborn verken je Tokyo Bay, een verwoeste woestenij waarin monsters en beesten de mensheid maar al te graag willen uitroeien. Gelukkig hoef je niet alles op voet te lopen en rennen, je hebt tanks en andere grote wapens tot je beschikking staan. Met tanks en ander geschut ga je de gevechten aan met deze reusachtige monsters. Dat hoef je ook nog eens niet in je eentje te doen, want je stelt een team samen van overlevenden en maakt zo een squad van unieke karakters. Het misschien wat verwarrende element zit hem in de combat. Het spel geeft aan dat gevechten turn-based zijn, maar er is ook gameplay waarin je automatisch of handmatig in real-time lijkt te vechten.

Het beste onderdeel is natuurlijk dat je de hond Pochi kan aaien en blijkbaar kan voorzien van een kanon op zijn rug (1:13 in de trailer)!

Ga jij de game halen? Het spel lijkt wat Final Fantasy combat inspiratie te hebben, maar lijkt vrij uniek in de aanpak. Let wel op, ik lees dat de Engelse vertaling van deze game vrij absurd is bij tijden.