Horror game Signalis onderweg naar de Switch

De game staat gepland voor later dit jaar

Survival Horror game Signalis verschijnt ook op de Switch. Dat hebben uitgever Humble Bundle en ontwikkelaar rose-engine eerder vandaag aangekondigd. De game stond al gepland voor release op de PC, maar zal dus ook op de Switch verschijnen. De release staat momenteel gepland voor 27 Oktober. Voor een voorproefje kun je hieronder alvast een trailer bekijken.

Signalis is een horror survival game die zich afspeelt in een surrealistische retrotech wereld. In deze wereld heeft de mensheid het zonnestelsel gekoloniseerd, en regeert deze met een ijzeren vuist. Menselijke androids genaamd Replikas leven naast de mensen, welke dienen als werkers, bedienden en protectors. Jij speelt Elster, een Replika die op zoek is naar haar verdwenen partner en verloren dromen. Ontdek ijzingwekkende geheimen, los uitdagende puzzels op en vecht met angstaanjagende wezens in deze intense game.