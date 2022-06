Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles nu verkrijgbaar

Beleef bekende momenten en maak je eigen unieke gevechten

Gisteren is de nieuwe Demon Slayer-game uitgekomen! De populaire serie is dermate groot dat je niet alleen in de eShop, maar ook in de winkels deze game kan halen. Om de launch te vieren heeft SEGA een toffe trailer uitgebracht, die je hieronder kunt bekijken.

In Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles beleef je momenten uit de serie vanuit de ogen van hoofdpersoon Tanjiro Kamado. Je speelt van de Unwavering Resolve Arc tot en met de film Mugen Train. Naast een verhaal doorspelen is er natuurlijk ook veel knokwerk dat je kan doen met een keuze uit 24 verschillende vechters, allemaal bekend van de serie.

Heb jij de game al gehaald? Fan van dit soort anime geïnspireerde games? Laat het hieronder weten.