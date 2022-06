De hoogtepunten van mei in Monthly Rewind

Met onder andere Mini Motorways en Fall Guys!

Nintendo voorziet ons alweer een tijdje van een maandelijkse videoreeks: Nintendo Monthly Rewind. In deze handige videoreeks worden diverse hoogtepunten van de vorige maand besproken. De Nintendo Monthly Rewind van mei staat inmiddels online. Deze kan je hieronder bekijken.

In mei vond onder andere een Indie World-presentatie plaats. Tevens kondigde The Pokémon Company voor 1 juni informatie aan over Pokémon Scarlet en Violet. In de Nintendo Monthly Rewind wordt daar natuurlijk voldoende aandacht aan besteed. Denk bijvoorbeeld aan Mini Motorways en Fall Guys. Mini Motorways kreeg van Menno in zijn review zelfs een 8,3. Wat er verder nog meer was in mei, kan je in het filmpje bekijken.