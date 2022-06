Co-op beat ’em up Contract Killer komt naar de Switch 

Een 2.5D beat 'em up met schrijfgerei in de hoofdrol.

Contract Killer, een beat ‘em up game met schrijfgerei in de hoofdrol, krijgt een Switch versie. De game kwam eerder dit jaar naar Steam waar het positief ontvangen werd. Ontwikkelaar Paperboy Games en uitgever Behemoth Interactive hebben nu tijdens de Summer of Gaming bekend gemaakt dat de game ook naar de Switch komt. Dit deden ze door middel van een trailer, welke je hieronder kunt bekijken. Een precieze releasedatum is nog niet bekend, alleen dat dit deze zomer zal zijn.

Contract Killer haalt inspiratie uit oude arcade beat ‘em ups, en gebruikt een papieren stijl om dit tot leven te wekken. Net als toen is het een game met chaotische combo’s, vermakelijke bossfights en legt het de nadruk op co-op play waarbij je goed moet samenwerken. Er is een campaign mode die te spelen is met 4 spelers, maar ook andere modussen kun je met meerdere spelen. ZO is er natuurlijk ook een VS mode of kun je samen proberen te overleven tegen een eindeloze horde aan vijanden. Verder kun je nieuwe skins en personages vrijspelen.