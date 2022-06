Turf Wars uitgelicht in nieuwe Splatoon 3 trailer

Nieuwe sneak peek naar Eeltail Alley en het boog wapen "stringer"

Informatie rondom Splatoon 3 blijft maar meer en meer worden, en fijn ook voor alle fans die uitkijken naar dit derde deel in de serie. Deze keer is er een Youtube Shorts video die kort ons uitlegt hoe Turf Wars werken, maar laat ook al een nieuwe arena en nieuw wapen laten zien.

In Turf War gevechten speel je 4 vs 4. Hierin zullen bekende stages zitten uit de vorige games, maar ook nieuwe zoals Eeltail Alley die je in de video hieronder kunt zien. In Turf Wars is het doel om zoveel mogelijk van het gebied in inkt van jouw teamkleur te verven. Je kunt tegenstanders natuurlijk uitschakelen, maar het is de inkt die de overwinning bepaalt. In de trailer zien we ook kort de stringer, deze boog laat je inkt verticaal en zijwaarts schieten. Bekijk de trailer hieronder:

Splatoon 3 komt op 9 september uit. Kijk je het meeste uit naar de Turf War modus of toch wat meer benieuwd naar de single player of Salmon Run mode? Laat het hieronder weten.