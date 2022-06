The Plucky Squire aangekondigd voor Nintendo Switch

Check hier de eerste 2D en 3D avonturengame van ex Pokémon art director James Turner!

Gisteren schreven wij dat ex Pokémon art director James Turner, Game Freak verlaat om zijn eigen studio te beginnen. We wisten toen nog niet aan wat voor games hij ging werken. Op het antwoord hebben we gelukkig niet lang hoeven wachten. James heeft nu namelijk op Twitter aangekondigd dat The Plucky Squire, de eerste game wordt van zijn nieuwe studio All Possible Futures.

So here it is…the game we’re making at @apossf



The Plucky Squire 🪶 https://t.co/rgWK5FR88F



Just so hyped that it’s out there! ✨ ✨ #pluckysquire pic.twitter.com/Jk0klc8YwG — James Turner (@JamesTurner_42) June 9, 2022

Hij maakt de game samen met game-ontwikkelaar Onebitbeyond en de game zal worden uitgegeven door indie-uitgever Devolver Digital. James deed de game uit de doeken middels een uitgebreide trailer. In deze trailer wordt er onder andere gewisseld tussen 2D en 3D-werelden. Dit speelt ook mooi in op het verhaal van de game.

Hierin spelen we namelijk met Jot en zijn vrienden. Zij zijn zogenaamde storybook-personages die ontdekken dat er een driedimensionale wereld bestaat buiten de bladzijdes van hun boek. Dit gebeurt wanneer hun vijand ze uit dit boek trapt. In de game zul je daarom dus steeds wisselen tussen deze 2D en 3D-werelden om puzzels op te lossen, met vijanden te vechten en rond te vliegen met je jetpack. The Plucky Squire zal ergens in 2023 verschijnen voor alle platformen, waaronder de Switch. Bekijk de trailer hieronder: