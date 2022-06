Puzzelspel Freshly Frosted vandaag uitgekomen

Zwijmel weg in de meest schattige digitale donutfabriek

Ken je dat gevoel dat er zoveel gedachten in jouw hoofd zitten, dat je alleen nog wilt denken aan een donutfabriek die zweeft door de lucht? Wij ook niet, maar de makers van Freshly Frosted hebben er een spel van gemaakt. Het spel is in ieder geval een mooie manier om jouw hoofd tot rust te brengen na een lange dag.



In Freshly Frosted ga je aan de slag met het opzetten van een lopende band. Door deze lopende band rollen verschillende lekkernijen die niet af zijn wanneer ze geen gezellig laagje glazuur en vrolijke discodip hebben. Voor deze aanvullingen is het de bedoeling om machines neer te zetten op tactische plekken zodat jouw snack om te watertanden wordt.

Freshly Frosted is vanaf vandaag beschikbaar voor Nintendo Switch en kost normaliter €8,19 in de eShop. Op het moment is hij nog in de aanbieding voor €7,37.