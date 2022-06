Cult of the Lamb verschijnt op 11 augustus

Speel als een bezeten lammetje en bouw een sekte!

Vorig jaar werd Cult of the Lamb aangekondigd, maar was het nog onduidelijk over het naar Nintendo’s hybride console zou komen. Dit werd in het begin van dit jaar eindelijk bevestigd en nu kunnen we ook de releasedatum mededelen. Cult of the Lamb verschijnt namelijk op 11 augustus. Hieronder kan je tevens een nieuwe trailer bekijken die Devolver Digital heeft gedeeld op YouTube.

In Cult of the Lamb kruip je in de wollige vacht van een bezeten lammetje. Dit enorm schatte babyschaap is gered van een verschrikkelijke afgang door een onheilspellende vreemdeling. Daarom is het aan jou om de schuld terug te betalen. Dit doe je door een gemeenschap op te bouwen. Verzamel middelen om het creëren van gebouwen mogelijk te maken en stap in de meest angstaanjagende kerkers. Maar let op: hier lopen dodelijke insecten rond die wel een hapje lam lusten. Cult of the Lamb zit boordevol verzamelen, gevechten, bouwen en overleven.

