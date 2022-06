Bear and Breakfast krijgt releasedatum in nieuwe trailer

Bouw en onderhoud je Bed & Breakfast beregoed.

Eindelijk, met een hele leuke trailer, is er een releasedatum voor deze bijzondere game. Vanaf 28 juli kunnen we aan de slag met een Bed & Breakfast te bouwen en onderhouden, op de Switch en op Steam voor pc.

De nieuwe trailer toont naast de bouwgameplay ook weer de cartoony graphics en een klein beetje verhaal. Want je gaat niet alleen maar bouwen, je zult ook een rijk verhaal doorlopen. Bekijk hieronder de nieuwste trailer:

Ga jij de game halen? Of toch maar even wachten? Het spel lijkt elementen van andere games zoals Prison Architect en Stardew Valley te pakken. Wie weet wat het verhaal ons zal brengen, luchtig of wordt dit misschien iets richting Spiritfarer?