Trailer voor Mario Strikers: Battle League Football

Bekijk nu een complete wedstrijd met het commentaar van Wytse van der Goot!

Morgen, 10 juni, komt Mario Strikers: Battle League Football uit op de Nintendo Switch. De afgelopen weken zijn er aardig wat trailers uitgebracht en konden Switch-bezitters aan de slag met de demo. Vandaag heeft Nintendo op YouTube een nieuwe trailer gedeeld. In deze trailer wordt een volledige wedstrijd in Mario Strikers gespeeld. Daarbij voorziet voetbalverslaggever Wytse van der Goot de wedstrijd van commentaar. Je kan het filmpje hieronder bekijken.

Mario Strikers: Battle League Football is lokaal speelbaar met wel 8 spelers tegelijk. In de game speel je met twee teams van 5 personen die er alles aan doen om te winnen. Buiten een lokale multiplayer zit er ook een onlinemodus in de game. In deze modus kun je je eigen voetbalclub beginnen samen met 19 andere personen. Het doel is natuurlijk om de beste voetbalclub ter wereld te worden. Hierbuiten kun je natuurlijk weer rekenen op de chaotische voetbal gameplay, boordevol items en speciale shots, die je van de franchise gewend bent.

Ga jij de game kopen? Mocht je twijfelen, dan kan je hier onze preview lezen.