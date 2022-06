Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge mogelijk volgende week al naar de Switch

Cowabunga! Zo snel al?

In de Zuid-Koreaanse eShop is mogelijk gelekt dat Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge volgende week al op 15 juni moet gaan verschijnen. Twittergebruiker The_Marmolade merkte dit op.

Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge releases on June 15th/16th via Nintendo South Korea Eshop. A Nintendo Direct is also rumoured to air on the same possible an shadow drop. pic.twitter.com/2AvdpbzQdW — The_Marmolade (@the_marmolade) June 9, 2022

Of de game echt al zo snel uitkomt, is nog niet officieel bevestigd. Tot nu toe weten we alleen zeker dat de game ergens dit jaar moet gaan verschijnen. Een maand of periode is nooit naar buiten gecommuniceerd. Wellicht is dit een indicatie dat er een Direct aan zit te komen, die dit nieuws officieel kan bevestigen.

Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge is een 2D side-scrolling beat-‘em-up waarin alle Turtles weer speelbaar zijn. Daarnaast is het een spirituele opvolger van de klassieke Turtles-games uit de jaren 80. Een deel van deze klassieke games verschijnt later dit jaar opnieuw als onderdeel van The Cowabunga collection, die veel van deze games bundelt. Samen met Shredder’s Revenge belooft 2022 hiermee dus een goed jaar te worden voor Turtles-fans.



Ben jij van plan om pizza-etende Shredder en zijn Footclan een halt toe te roepen met jouw favoriete Turtle? Laat het vooral weten in de reacties!