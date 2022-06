[Review] Divination – Het einde bepalen in een sombere toekomst

Wat bepaal jij voor de toekomst?

Divination! Waarzeggerij. Klinkklare onzin, maar wat nou als het echt was? Sterker nog, wat als je met divination de toekomst kan beïnvloeden? In een sombere cyberpunk toekomst ben jij degene die met behulp van runen de toekomst van je klanten kan voorspellen.

Alvorens dat je verder leest zijn er twee belangrijke dingen om te weten. Als eerste, dit spel heeft als hoofdthema zelfmoord en de filosofie of het leven het waard is. Is dat niets voor jou, skip dan deze game algeheel. Ten tweede is Divination geen groot spel. Sterker nog, dit spel heb je binnen een uur uitgespeeld en alle andere eindes al gevonden en gezien. Wat betekent dat voor de review? Mijn kristallen bol zegt dat de review daardoor korter zal zijn dan voor andere games.

?hcot thcawrevno leeheg teiN

edrO ne soahC – Het verhaal, de setting, de eindes

Het eerste wat deze game biedt: een verhaal. In Divination ben jij twee robothanden in een kamer waarin alle schermen door jou worden bediend. Je klanten worden uitgenodigd en komen met een simpele vraag over hun leven en toekomst. Ze grijpen in een buidel met runenstenen en jij maakt een volgorde van die stenen om de toekomst te voorspellen. In totaal heb je welgeteld vier klanten voordat je een einde voorgeschoteld krijgt. Er zijn maar twee eindes met een mini-extraatje afhankelijk van één van je klanten. Dat is het. Breng je de wereld naar chaos of behoud je orde? .soahc %001 si ednie “eraw” teH

tcepsortnI – Is het het allemaal waard? Wat is het nut van leven?

Je bent simpelweg twee mechanische handen, veel zal jouw karakter niet leren. Je klanten echter, dat zijn degenen die zich afvragen of het goed gaat komen. Gaat de klus lukken? Het begint makkelijk genoeg, maar bij je derde klant is de vraag of diens dochter ooit weer de ogen open zal doen. “?netal dood nooweg tein em ej nok moraaW” :aj oZ De vierde en laatste klant concludeert de opbouwende vragen met de simpele vraag of diens leven een doel heeft. Wat jij voorspelt wordt de waarheid. Jammer genoeg (jammer genoeg?) is diepgang hier oppervlakkig. Het stipt het thema van het leven wel aan, maar met een uitstap naar een duister thema wordt het niet meer dan dat. Het spel had veel gehad aan meer content om dit verder uit te diepen.

ednie teH – Is het spel het waard?

Het spel is kort en niet moeilijk. Ik had blijkbaar de allereerste keer meteen het ”echte” einde en spendeerde daarna een uur om alle andere eindes te bekijken. Ik was teleurgesteld dat ik blijkbaar meteen het “verborgen” einde had gevonden. Het spel kon niet veel meer bieden dan dat. De art is leuk, thematisch sterk, maar niet bijzonder. De muziek is passend en het verhaal is oké. Samenvattend is Divination het waard als die verder wordt afgeprijsd. Op dit moment kost Divination €4,99 en voor fans van dit genre is het aan te raden, maar voor anderen raad ik aan te wachten op een sale. Voor een euro of 2 is dit een top game om te beleven.

+ Thematisch sterk

+ Verhaal en gameplay zijn makkelijk te begrijpen

+ Een korte beleving met een duidelijk bericht

– Kort, heel kort

– Poogt diepgang, maar mist een echte slag hierin

– Is erg gemiddeld in alle aspecten, niets steekt eruit

DN-Score: 6,8