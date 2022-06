Neon White krijgt releasedatum

En die is sneller dan je denkt!

Neon White heeft een releasedatum gekregen. Deze actie game werd vorig jaar tijdens de Nintendo Direct aangekondigd, maar is daarna verschillende keren uitgesteld. Maar nu is het eindelijk zover. Volgens een vermelding op de Japanse eShop verschijnt de game op 17 juni. Er wordt verwacht dat de game rond die datum ook in de andere regio’s verschijnt, dus ergens volgende week. Voor wie de game alweer vergeten was kun je hieronder een oude trailer bekijken.

Neon White is een super snelle first person actie game waarbij jij demonen dood in de hemel. Jij speelt White, een huurmoordenaar die uit de hel gehaald is om demonen te verslaan. Je krijgt hierdoor de kans om je plek in de hemel te verdienen, een plek waarbij je natuurlijk wel moet strijden tegen andere huurmoordenaars. Huurmoordenaars die er trouwens erg bekend uitzien… ken je ze uit een vorig leven?