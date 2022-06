Figment 2: Creed Valley ontvangt nieuwe trailer

Los puzzels op in deze muzikale game!

Tijdens de Indie World-presentatie in december afgelopen jaar werd het vervolg op Figment aangekondigd. Het nieuwste deel, getiteld Figment 2: Creed Valley, stond gepland voor februari dit jaar, maar dat werd niet gehaald. De game zal nu ergens in 2022 verschijnen op de Nintendo eShop. De exacte releasedatum is nog niet bekend. Ontwikkelaar Bedtime Digital Games heeft op YouTube een nieuwe trailer gedeeld. Dit filmpje toont wat gameplay en licht de Discarded Opinion Song uit.

In Figment 2: Creed Valley ben je in de fantasie, oftewel in het brein, van een mens. Helaas dreigt de kleurrijke wereld over genomen te worden door monsters die donkere wolken verspreiden waardoor het speelveld een grotere uitdaging wordt. Versla tegenstanders met jouw zwaard, los puzzels op en neem het op tegen bazen in muzikale confrontaties. Speel lokaal met één vriend of vriendin, of ga de uitdaging solo aan.

Heb jij Figment gespeeld en kijk je uit naar het vervolg? Laat het ons weten in de reacties!