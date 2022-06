Dying Light krijgt een Definitive Edition

De Platinum Edition krijgt een gratis upgrade!

In oktober 2021 verscheen Dying Light voor de Nintendo Switch, al ging de digitale release allesbehalve vlekkeloos. Desondanks konden we op de redactie de game wel beoordelen en kreeg Dying Light een 8,0 van Randy. De fysieke versie van Dying Light: Platinum Edition is overigens wel bij de bekende gamewinkels verkrijgbaar.

Techland, de makers van Dying Light en Dying Light 2, hebben bekendgemaakt dat de originele Dying Light een Definitive Edition krijgt. In deze Definitive Edition zitten naast het basisspel ook 26 DLC-pakketten. Het goede nieuws is dat bezitters van Dying Light: Platinum Edition een gratis upgrade zullen krijgen. Dat wil zeggen dat de laatste 5 DLC-pakketten gratis worden toegevoegd. Het slechte nieuws is dat spelers op Nintendo’s hybride console nog even geduld moeten hebben, voordat de Definitive Edition beschikbaar zal zijn. Waar Dying Light: Definitive Edition in de loop van vandaag verschijnt voor de PlayStation en Xbox, is er nog geen definitieve datum genoemd voor de Switch-release. Het staat wel vast dat voor de Switch ook een fysieke versie beschikbaar zal komen van Dying Light: Definitive Edition. Mochten er opnieuw problemen ontstaan voor een release in de eShop, kunnen fans en verzamelaars alsnog de complete game in huis halen.

