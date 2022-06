Cozy Grove krijgt een vervolg

Het is noodgedwongen tijd voor een deel 2!

Het avonturenspel van Spry Fox krijgt een Cozy Grove 2. Dit vervolg is geen aankondiging omdat een tweede deel heel erg groot op de planning stond, maar meer uit noodzaak.

Het originele spel heeft vele updates en verbeteringen gezien, maar het is nu voor de developer te duur en onpraktisch geworden om het spel te updaten. Met het feit dat het geld simpelweg op is om meer gratis toe te voegen is er nu besloten om een Cozy Grove 2 te maken.

Geen zorgen als je nu denkt dat Cozy Grove 2 een simpele “voortzetting” zal zijn van deel 1. Het team belooft om er de tijd en moeite voor te nemen om alle technische problemen aan te pakken die eerst bleven liggen. Daarnaast komt er ook veel nieuws bij kijken. Het wordt dus echt een vervolg.

Op het moment is er alleen nog dit nieuws en bekendmaking, nog geen datum om naar uit te kijken. Het team hoopt eind 2023 alles af te hebben, maar ze willen de tijd nemen om te leveren waar fans van houden, samen met nieuwe features en mogelijkheden.

Op het moment is Cozy Grove toevallig afgeprijst in de Switch eShop en kost tijdelijk €9,07 in plaats van €13,99. Iemand die hier naar uit kijkt of misschien ook wat kan delen over hoe Cozy Grove bevalt? Viel het op dat nieuwe content wat aan het opdrogen was? Laat het hieronder weten.