Xenoblade Chronicles 3 krijgt trailer over Aionios

De Collector’s Edition is vanaf eind juli te pre-orderen in de My Nintendo Store.

Eind volgende maand is het al zover. Op 29 juli komt deel 3 in de Xenoblade Chronicles-serie uit op Nintendo’s hybride console. De afgelopen tijd zijn er al meerdere nieuwe beelden verschenen van deze game. De nieuwste trailer die Nintendo op YouTube heeft gedeeld kan je hieronder bekijken. Hierin krijg je een blik op de monsters die in Aionios voorkomen. Daarnaast zie je ook de uitgestrekte landschappen en meer.

In dit derde deel zal leven het centrale thema zijn en kruip je in de huid van Noah en Mio die in het midden van een conflict tussen twee landen (Keves en Agnus) zitten. Zes personages bundelen hun krachten om de waarheid te achterhalen en gaan hiervoor naar Swordmarch, een land wat door een zwaard wordt gespleten.

Er komt tevens een Collector’s Edition uit voor Xenoblade Chronicles 3. Hiervan is al eerder gemeld dat het via de My Nintendo store te koop zal zijn. De game wordt op release geleverd, maar de extra’s pas in de herfst. Nintendo Nederland heeft via een Twitter-bericht bekendgemaakt dat je deze editie vanaf eind juli kan pre-orderen.

Het is vanaf eind juli mogelijk om in de My Nintendo Store een pre-order te plaatsen voor de #XenobladeChronicles3 Collector's Edition! Registreer je interesse om een melding te krijgen zodra je kunt pre-orderen: https://t.co/BVSe3c3mrV pic.twitter.com/KT5XPo3HIG — Nintendo Nederland (@NintendoNL) June 7, 2022

Kijk jij uit naar Xenoblade Chronicles 3? Wil jij de Collector’s Edition pre-orderen? Laat het weten in een reactie!