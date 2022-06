Tweede aflevering Pokémon: Hisuian Snow nu beschikbaar

Bekijk nu Fiery Reflections in Snow, aflevering 2 van Pokémon: Hisuian Snow.

Vorige maand verscheen de eerste aflevering in de nieuwe animatieserie Pokémon: Hisuian Snow. Deze serie kan je op het YouTube-kanaal van Pokémon of via Pokémon TV volgen. Aflevering twee, getiteld Fiery Reflections in Snow, is vandaag verschenen. Het verhaal gaat in deze aflevering verder op waar het in de vorige aflevering mee was geëindigd. Het speelt zich af in de Hisui-regio in een tijd waarin mensen nog niet met Pokémon samenleven. Hoofdpersoon Alec raakt echter bevriend met Hisuian Zorua en leert hoe mooi Pokémon zijn. Zijn vader is er alleen niet al te blij mee. Hoe het verhaal verdergaat, kan je hieronder bekijken. De derde aflevering zal op 22 juni verschijnen.

Volg jij Pokémon: Hisuian Snow? Zo ja, wat vind jij van deze animatieserie? We horen het graag in een reactie.