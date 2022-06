Probeer Stardew Valley uit met Games op Proef

Vanaf 13 juni tot 19 juni kan je deze game testen als je lid bent van Nintendo Switch Online.

Eens in de zoveel tijd geeft Nintendo de mogelijkheid aan alle Nintendo Switch Online-leden om bepaalde spellen tijdelijk gratis uit te proberen. De vorige Games op Proef-periode van Spelunky 2 is nog maar net voorbij en nu heeft Nintendo alweer een nieuwe titel als Games op Proef aangekondigd. Switch-bezitters kunnen namelijk binnenkort aan de slag met Stardew Valley. Deze game kan je vanaf 13 juni tot 19 juni gratis spelen als Games op Proef. Dit is wel alleen beschikbaar voor iedereen met een Nintendo Switch Online-lidmaatschap.

Stardew Valley is een simulatorspel waarin je een boerderij runt. Je moet gewassen kweken en je kan de omgeving verkennen. Deze game werd zeer goed ontvangen toen het verscheen en er zijn al vele exemplaren van verkocht. Dit is dus hét moment om deze hit gratis te testen.

Als je deze game in de Games op Proef-periode opstart, dan zal je 100 platina punten verdienen. Deze zou je dan uit kunnen geven aan een nieuw profielincoontje. Ga jij Stardew Valley proberen tijdens Games op Proef?