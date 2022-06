Nintendo Switch My Way- Nintendo Switch Sports commercial

Heb jij hem al gespeeld?

Nintendo Switch Sports is sinds eind april te spelen op de Nintendo Switch, een gevolg op de Wii Sports game waarbij de tennis en het bowlen zijn overgenomen in deze nieuwe gameplay. Hoewel er nu nog slechts 6 sporten te spelen zijn via het spel, zijn er al plannen om nieuwe uitdagingen toe te voegen in de toekomst.



Nintendo maakt goed gebruik van haar marketingteam en heeft weer een Switch My Way reclamefilmpje gemaakt voor het spel. Hier in is te zien hoe een aantal mensen Nintendo Switch Sports spelen, hoe makkelijk het is om aan te schuiven wanneer je net binnenloopt. De video duurt slechts 30 seconden, wel wordt er tijd genomen om het nieuwe Oled model van de Switch te laten zien.