Nintendo lijkt bezig te zijn met een vervolg op 1-2-Switch, maar de testers zijn negatief

"Sommige families wilden hun ronde niet eens afmaken…"

Volgens gamewebsite Fanbite is Nintendo bezig met een vervolg op de beruchte Switch launchgame 1-2-Switch genaamd: Everybody’s 1-2-Switch. Dit vervolg zou al ver in ontwikkeling zijn, maar de testen op de doelgroep van de game (families met kinderen) zijn alles behalve positief. Zij noemen de game in veel gevallen “saai” en “langdradig”. Anonieme bronnen van Fanbite vertelden het volgende:

“Sommige families vonden de game zelfs zo slecht dat zij hun ronde niet eens wilden afmaken. Neem bijvoorbeeld de bingo minigame. Hier moet een speler een Joy-Con gebruiken om het uitgraven van een nummer na te bootsen, voordat dit van het scherm wordt afgelezen. De testers beschreven dit proces als moeizaam.”

Werknemers binnen Nintendo hebben het bedrijf afgeraden de game uit te brengen, omdat het hun imago mogelijk kan schaden. Volgens de geruchten zou de game in lobby’s met wel honderd andere mensen online gespeeld kunnen worden. Vandaar ook de naam Everybody’s 1-2-Switch. Buiten alleen de Joy-Cons lijkt dit vervolg ook smartphones te implementeren. De game zou daarmee vergelijkbaar zijn met bijvoorbeeld de Jack in the Box games. In deze partygames spelen mensen online allemaal eenvoudige minigames met hun smartphone.

Deze minigames hebben vaak de nadruk op humor. Zo kun je denken aan het maken van woordgrappen binnen de bepaalde zinnen of het tekenen van aparte dingen. Op moment van schrijven is er nog geen vervolg op 1-2-Switch aangekondigd. Als we de playtesters mogen geloven, dan zou Nintendo er verstandig aan doen om hier ook nog even mee te wachten. Van een partygame mogen we denk ik wel verwachten dat het een beetje leuk is om te spelen. Hoe denk jij over een online Jack in the Box-achtig vervolg op 1-2-Switch? Zie jij jezelf dit wel spelen (mits de game goed is) of heb jij het een beetje gehad met al die minigamecollecties? Laat het ons vooral weten in de reacties!