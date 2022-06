Launchtrailer Star Wars: Knights of the Old Republic II: The Sith Lords

Kies jij voor duister of voor goed?

Vandaag verscheen de nieuwe trailer van het tweede Star Wars-deel van Knights of the Old Republic. Het epische avontuur keert terug naar de Nintendo Switch, zowel de losse game als de bundel zijn ook vanaf vandaag te verkrijgen in de eShop.

Daag het goede en het kwade uit in Star Wars: Knights of the Old Republic II: The Sith Lords, het vervolg op de RPG van de award winnende Star Wars-game. De Jedi Order is gevallen en de enige hoop ligt bij een eenzame Jedi die moeite heeft om zijn weg te vinden naar de Force. Alle keuzes die de speler maakt hebben gevolgen. Ga je het universum redden of sluit je je aan bij de Dark Side?