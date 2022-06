Fire Emblem Warriors: Three Hopes krijgt trailer en demo

Download nu de demo en speel alvast de proloog!

Nog maar een paar weken wachten en dan verschijnt Fire Emblem Warriors: Three Hopes op Nintendo’s hybride console. Deze titel werd afgelopen februari tijdens de Nintendo Direct aangekondigd. Switch-bezitters kunnen vanaf 24 juni met de volledige game aan de slag. Voor de tussentijd heeft Nintendo een demo uitgebracht. De geruchten gingen al rond, maar nu is het officieel bevestigd. Je kan hem dus in de eShop downloaden en beginnen met spelen. In de demo kan je namelijk de volledige proloog spelen. Deze bestaat uit drie hoofdstukken. Gelukkig zal de voortgang ook overgezet worden naar de volledige game. Daarnaast heeft Nintendo een nieuwe trailer van de rivalen gedeeld op YouTube. Deze kan je hieronder bekijken.

In Fire Emblem Warriors: Three Hopes ontdek je het lot van drie grootmachten. Je kiest zelf bij welk huis je je aanmeldt: Blue Lions, Black Eagles of Golden Deer. Strijd tegen talloze hordes vijanden en vorm de toekomst van Fódlan. In tegenstelling tot de traditionele Fire Emblem-games heeft dit spel hack-and-slash-gameplay. Echter blijft het nog steeds van belang om goed vooruit te plannen wat jouw strategie gaat zijn om deze slag te winnen.

