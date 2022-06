Download en speel de demo van Yurukill: The Calumniation Games

Probeer alvast de demo van dit schietspel uit, voordat de game in Europa en Amerika uitkomt!

Yurukill: The Calumniation Games is een van de nieuwe titels van NIS America en komt volgende maand uit voor de Nintendo Switch en PlayStation 4 & 5. Het is een schietspel met elementen van een RPG en een visual novel. Het is voor het eerst dat deze langverwachte game naar het Westen komt. De Engelse vertaling van het Japanse origineel stond namelijk al sinds 2020 op de planning. In de eShop kost Yurukill: The Calumniation Games €39,99 en komt in Europa uit op 8 juli 2022. Voor wie nog twijfelt, is het vanaf nu ook mogelijk om de game als gratis demo uit te proberen.

In Yurukill: The Calumniation Games speel je als Sengoku Shunju, een veroordeelde crimineel die de kans krijgt om weer vrij te komen uit de gevangenis. Om weer vrij te kunnen komen, moet hij de uitdagingen van het pretpark Yurukill Land overleven. Bekijk hieronder ook de trailer en lees alles over de game op de officiële website. Let op: de trailer vermeldt aan het eind de Amerikaanse releasedatum.

Ben jij te porren voor een schietspel met met visual novel- en RPG-elementen? Of speel je eerst de demo? Schrijf hieronder jouw bevindingen.