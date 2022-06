Vandaag om 18:00 een Sonic Central-presentatie

Zin in meer Sonic-nieuws? Dan heb je geluk vanavond is er meer Sonic tijdens Sonic Central.

SEGA of America heeft een nieuwe presentatie aangekondigd die volledig in het teken van de bekende blauwe egel staat. Dit is de tweede keer dat er een Sonic Central wordt uitgezonden en zal verschillende projecten bespreken. Dit door het Sonic Team met onbekende speciale gasten. Wat er precies verschijnt is onbekend, maar het zal over games, film, televisie en meer gaan.

Het is wel opvallend dat deze presentatie verschijnt. Dit aangezien het erg last minute wordt aangekondigd en IGN al een maand aan exclusives voor Sonic Frontiers heeft. Frontiers zal dus waarschijnlijk weinig tot geen nieuws krijgen in deze presentatie. Wat op zich niet erg is aangezien de ontvangst nu niet zo denderend is.

De presentatie zal op de SEGA YouTube en Twitch kanalen te volgen zijn..