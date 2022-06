[Review] Behind the Frame: The Finest Scenery – Een waar kunstwerk

Welk verhaal schuilt er achter het schilderij?

Denk eens terug aan de laatste keer dat je naar schilderijen keek in het museum. Je hebt vast ooit gedacht wat nou het verhaal is achter dat schilderij. Waarom heeft de schilder dat tafereel geschilderd en wat is het verhaal erachter? Daar gaat het verhaal in Behind the Frame: The Finest Scenery over. Deze game kwam vorig jaar naar verschillende platforms en is gemaakt door Silver Lining Studio. Het kreeg zeer goede reviews en zou een waar kunstwerk zijn. Uitgever Akupara Games heeft afgelopen week, op 2 juni, dit spel dan eindelijk uitgebracht op de Nintendo Switch. Maar is het wel een waar kunstwerk of komt het niet goed uit de verf? Je leest het in onze review.

Een jongedame en een oude man

Behind the Frame: The Finest Scenery draait om een jongedame die bezig is met een belangrijk schilderij. Terwijl ze schildert, kijkt ze uit het raam naar haar oude buurman. Hij schildert net als zij enorm graag, maar het lukt haar maar niet om zijn aandacht te trekken. Ze kan roepen wat ze wil, maar het lijkt wel alsof hij haar niet hoort. Maar dat is niet het raarste. De schilderijen die de oude man maakt lijken nogal verdacht veel op schilderijen die in haar kamer hangen. Hoe kan dat toch? Wat is het verband tussen deze jongedame en die oude man? Dat ga jij ontdekken door de verhalen achter de schilderijen te ontrafelen. Omdat het verhaal in slechts 1,5 à 2 uur uit te spelen is, ga ik er niet veel meer over verklappen.

Ik heb het spel binnen twee uur uitgespeeld, al heb ik wat tijd verspild door te genieten van de mooie animaties. Toen ik het einde had gezien en dus eindelijk begreep hoe het verhaal in elkaar zat, baalde ik enorm dat het maar zo kort was. Ik had graag gezien dat dit spel wat langer duurde, zeker gezien de prijs van €10,79 in de Nintendo eShop. Daarentegen is het verhaal wel een pareltje. Doordat je in het begin nog geen idee hebt wat er aan de hand is, wil je steeds een volgend puzzeltje oplossen om het verhaal te begrijpen. Ik heb het daarom ook in één ruk uitgespeeld. De manier waarop ze het verhaal uit de doeken doen is precies goed voor dit spel. Echter blijf je op het einde wel met een aantal vragen zitten. Er is geen eenduidig antwoord op hoe het einde geïnterpreteerd moet worden, maar juist dat heeft ook zo zijn charme.

Verfstreepje hier, verfstreepje daar

De gameplay in Behind the Frame: The Finest Scenery is vergelijkbaar met een point-and-click. Je kan rondkijken in de kamer van de jongedame en op allerlei voorwerpen klikken. De besturing kan zowel via de knoppen als via het touchscreen. Naar mijn mening werkt het via het touchscreen het beste, want dan kan je nauwkeurigere bewegingen maken als je moet schilderen. En dat schilderen moet je heel vaak doen. De puzzels bevinden zich namelijk vooral in de schilderijen. De oplossing draait vaak om een vlak in de juiste kleur te schilderen of een ontbrekend voorwerp erbij te schilderen. Na het oplossen van een puzzel krijg je een briefje met een hint voor de volgende puzzel. Op zo’n briefje staat vaak een foto met een kunstwerk, dan is het alleen zaak om het te vergelijken met datzelfde werk in de kamer. Vaak zie je al gauw een verschil en dan weet je dus hoe je de volgende puzzel moet oplossen. Op deze wijze blijft de vaart erin en zal je nooit enorm hoeven te zoeken naar hoe je verder moet.

Echter draait niet alles om het oplossen van puzzels. Het is soms juist de bedoeling om even rust te nemen. Denk aan een ontbijtje maken met een gebakken eitje en twee geroosterde boterhammen of het zetten van een kopje koffie. Dat gaf regelmatig een prettige onderbreking voor mezelf tussen de puzzels, maar datzelfde hoorde je de jongedame denken. Zij had de pauze van het schilderen mogelijk nog wel harder nodig.

Ghibli-achtige animaties

In Behind the Frame: The Finest Scenery word je getrakteerd op Ghibli-achtige animaties. Het is een waar plaatje en het komt goed tot zijn recht op de Nintendo Switch. Tevens hebben de schilderijen een tof sfeertje. Sommige werken zouden niet misstaan in een kunstgalerij. Daarnaast kan de muziek absoluut niet ontbreken. De jongedame wijst je er zelfs op dat het wel hoogtijd wordt om de muziek aan te zetten. Dit moet je handmatig doen op een vrij ouderwetse wijze. Je moet namelijk het cassettebandje in de cassetterecorder doen. Dit zet gelijk de sfeer waardoor de instrumentale muziek er uitstekend bijpast. Ik heb verder geen bugs of framerateproblemen ervaren. Al met al is er audiovisueel niks op aan te merken.

Conclusie

Behind the Frame: The Finest Scenery is, zoals ze zeggen, een waar pareltje. Het verhaal zet je eerst op het verkeerde been, maar het weet je wel te raken wanneer het verhaal zich ontrafelt. Het enige jammere is de zeer korte speelduur. Voor de prijs van €10,79 had de game wel een stukje langer mogen duren. De gameplay daarentegen is solide. De puzzels zijn interessant genoeg om steeds de volgende puzzel op te willen lossen. Daarbij is de besturing via touchscreen wel aan te raden, omdat je dan nauwkeuriger kan werken. Verder is er audiovisueel niks op aan te merken. De animaties zijn Ghibli-achtig en de instrumentale muziek vult het goed aan. Al met al is dit een spel vol sfeer met een prachtig verhaal. Ik raad het spel daarom zeker aan als je het niet erg vindt dat het vrij kort is. Anders zou ik aanraden om op een goede aanbieding te wachten.

+ Prachtig verhaal

+ Interessante puzzels

+ Audiovisueel niks op aan te merken

– Binnen 2 uur uit te spelen

DN-Score: 8,2