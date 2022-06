Pokémon Go viert lancering Pokémon Go-kaarten

Pokémon Go maakt binnenkort de overstap naar het Pokémon TCG en viert dat binnenkort.

Vanaf 1 juli wordt het Pokémon TCG weer uitgebreid. Dan verschijnen de Pokémon Go-kaarten in het spel. Naast losse pakjes zijn er verschillende bundels en sets te verkrijgen. Welke het allemaal zijn kun je in een eerder artikel lezen. De kaarten hebben verschillende elementen die ook in Pokémon Go zitten zoals realistische omgevingen en hulpkaarten als Poké Stops. Daarnaast kun je Ditto als kaart ook alleen maar vinden door een speciaal laagje van een kaart af te halen.

Voorafgaand aan de lancering van deze uitbreiding gaat in het spel een evenement plaatsvinden. Dit zal van 16 tot 30 juni gebeuren. Wat er precies gebeurd is ook al bekend. In die periode is het volgende te beleven:

Er is een speciale Pikachu te vangen met een Pokémon TCG-pet draagt. Deze Pikachu is bovendien als kaart toegevoegd in de uitbreiding.

Mewtwo is terug in raids. Tot 23 juni zullen gevangen Mewtwo’s Shadow Ball kennen. Erna zullen ze Psystrike kennen. In de TCG-uitbreiding zit er ook een Mewtwo met artwork die inspiratie haalt uit de raids.

Wimpod en Golisopod zijn voor het eerst te vinden in Pokémon Go. Wimpod heeft 400 candy nodig voor een evolutie.

Mega Evoluties van Venusaur, Blastoise en Charizard zijn te vinden in raids.

Solrock en Lunatone zullen wereldwijd beiden te vangen zijn.

Zes speciale collection challenges zullen verschijnen. Elk verschillend van moeilijkheid.

Shiny Meltan keert terug wanneer je een Mystery Box opent. Ook zal de wachttijd voor de box verlaagd worden.

Daarnaast bevatten producten uit de TCG-uitbreiding promocodes die ingewisseld kunnen worden voor in-game avataritems, zoals een combinatie van een pet en T-shirt die te vergelijken is met Pikachu’s pet. Deze promocodes zijn geldig van 17 juli 2022 tot 31 juli 2024 en kunnen ingewisseld worden op https://nianticlabs.com/tcg-code​.



Ook is het bekend gemaakt dat in de uitbreiding nieuwe Radiant Pokémon verschijnen naast Eevee. Zo zullen Venusaur, Charizard en Blastoise ook Radiant Pokémon-kaarten ontvangen. Wil je meer weten over deze nieuwe kaartsoort? Lees dan onze special.

Alle Pokémon die tijdens het event in de spotlight staan vind je hier.