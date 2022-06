Nintendo heeft twee studio’s opgericht voor films

Copyright onthullingen geven vaker indicaties over nieuwe ontwikkelingen. Zo ook die van de Mario-film.

Volgend jaar moet de Super Mario film van Illumination verschijnen. Oorspronkelijk was die gepland voor dit jaar, maar door omstandigheden is die helaas verplaatst naar het voorjaar van 2023. Helaas is er dan ook nog niets bekend over de inhoud van de film en is er zelfs nog geen trailer. Al is er wel een stemmencast bekend gemaakt. In deze cast is Chris Pratt (o.a. Star Lord in Marvel Cinematic Universe) de stem van Mario.

De copyright voor de film is nu wel openbaar geworden en hierin valt iets op. Er zijn namelijk twee tot hiervoor onbekende bedrijven die op de copyright staan. Dit zijn Nintendo Studios, LLC en M Brothers Productions, LLC. Dit naast de standaard Nintendo. Co. Ltd., Nintendo of America Inc en de Universal onderdelen. Dit maakt het waarschijnlijk dat deze onderdelen de leiding gaan nemen over deze en toekomstige visuele content die Nintendo wilt gaan uitbrengen.

There are copyright records for the Illumination Mario movie, which have the expected companies listed, but there's also new companies: "Nintendo Studios, LLC" and "M Brothers Productions, LLC". Guessing these are the studios Nintendo will be listing their movies under pic.twitter.com/IydjzrkLyH — MichaelO2000 (@MichaelO2k) June 6, 2022