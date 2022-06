Deze fysieke games komen dankzij Limited Run Games uit

Limited Run Games heeft een flinke lading fysieke games aangekondigd tijdens hun presentatie.

Vannacht was de jaarlijkse Limited Run Games presentatie. In deze 45 minuten durende presentatie werd een enorme lading aan fysieke games aangekondigd. Totaal waren er meer dan 30 aankondigingen waar een flink aantal een Switch-editie hebben. Er is zelfs een 3DS-game aangekondigd. Hoewel je de hele presentatie kunt terugkijken is hieronder een kort overzicht over welke games er voor de Switch zijn aangekondigd:

BATS Bloodsucker Anti-Terror Squad – nu te pre-orderen, ook als speciale collector’s edition

Bill & Ted’s Excellent Retro Collection – vanaf 9 juni te pre-orderen, ook als collector’s edition

Tetris Effect – vanaf 17 juni te pre-orderen

Blade Runner: Enhanced Edition – vanaf 24 juni te pre-orderen

Doom Eternal – vanaf 8 juli te pre-orderen

Garden Summer – deze zomer te pre-orderen

Star Wars: Knights of the Old Republic II: The Sith Lords – deze zomer te pre-orderen

Konami Arcade Classics Anniversary Collection – deze zomer te pre-orderen in drie versies

Lunark – later in 2022 meer informatie

Frogun – later in 2022 meer informatie

Espgaluda II – later in 2022 meer informatie

Enclave HD – later in 2022 meer informatie

Blossom Tales II – later in 2022 meer informatie

DoDonPachi Resurrection – later in 2022 meer informatie

Go! Go! Kokopolo 3D (3DS) – later in 2022 meer informatie

Skelattack – later in 2022 meer informatie

Spidersaurs – later meer informatie

PowerSlave: Exhumed – later meer informatie

UnderMine – later meer informatie