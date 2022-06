Delphox-trailer voor Pokémon Unite

Eindelijk wat beelden van de Pokémon in actie.

Eerder was al bekend gemaakt dat Delphox 8 juni (morgen) zal worden toegevoegd aan Pokémon Unite. Er waren echter nog geen beelden of informatie over deze nieuwste toevoeging. Nu is er een trailer met daarin beelden van de pokémon in actie.

Delphox is de laatste toevoeging en zal een ranged attacker zijn. In de trailer zien we enkele aanvallen die een gebied beïnvloedden, mogelijk dat deze pokémon dus perfect is om meerdere vijanden tegelijk aan te vallen of te hinderen.

Vorige maand was Espeon de nieuwste toevoeging en was ook een ranged attacker. Wat de volgende toevoeging gaat worden is onbekend, maar er zijn veel reacties die vragen om een andere rol dan attacker. Ga jij Delphox proberen of eerst maar even de informatie in de game en op de site afwachten wat deze pokémon precies kan?