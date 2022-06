Nintendo’s onderhoudsschema juni bekendgemaakt

Lees onderstaand overzicht voor de maand juni voor mogelijke overlast door onderhoud bij Nintendo.

Nintendo heeft het onderhoudsschema voor juni 2022 bekendgemaakt. Er is een aantal onderhoudsmomenten ingepland, waarbij met name de online functies niet of nauwelijks beschikbaar zullen zijn. Voor deze maand staat op dit moment onderhoud gepland aan gegevensoverdracht en de betalingsopties in de eShop. Daarnaast zal Mario Kart 8 Deluxe een korte periode alleen offline te spelen zijn. Lees hieronder het korte overzicht en de data van de onderhoudsmomenten en lees in het Nederlands de exacte details op de officiële onderhoudspagina van Nintendo Japan. De genoemde tijden zijn indicaties, onderhoud kan langer of korter duren.

Dinsdag 7 juni 2022 van 6:30 uur tot 7:30 uur (Nederlandse tijd): gegevensoverdracht niet beschikbaar, opgeslagen gegevens en gebruikers kunnen niet overgedragen gedurende het onderhoud.

Woensdag 8 juni 2022 van 2:55 uur tot 4:00 uur (Nederlandse tijd): Mario Kart 8 Deluxe niet online te spelen.

Woensdag 22 juni 2022 13:00 tot donderdag 23 juni 2022 2:00 (Nederlandse tijd): betalingsmogelijkheden gehele Nintendo eShop, gebruik en inwisselen van eShop-tegoedkaarten en downloadcodes invoeren zijn niet mogelijk.

Verwacht jij last te krijgen van dit onderhoud? Of ondervind je juist na dit geplande onderhoud problemen? Laat het ons hieronder weten.