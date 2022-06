Tactische RPG Adventure Academia: The Fractured Continent aangekondigd voor de Switch

Class of Heroes maar dan zonder het dungeon crawlen!

In de wereld van Class of Heroes komt er nu een nieuwe game. Acquire heeft vandaag deze RPG aangekondigd voor de Switch en zal veel elementen bevatten van de Class of Heroes games.

Zoals ook in Class of Heroes het geval is maak je een team van avonturiers. Hierin heb je een grote selectie in rassen, maar ook in zaken als persoonlijkheden. Met een groep van epische helden of komische klungels kun je de gevechten aangaan om Pedra en diens vier naties te redden. Hier wordt de game anders. In plaats van een dungeoncrawler heb je hier een overzichtelijk speelveld waarbij je simpelweg je studenten op kan pakken en ergens anders kan plaatsten. Deze manier van combat zorgt voor een bijzondere insteek, maar of het ook diepgang biedt moet je zelf ondervinden.

Adenture Academia: The Fractured Continent komt in Japan uit op 8 september. Voor ons in het westen nog geen release datum, maar de officiële site is al in het Engels te bekijken. Lijkt dit je interessant, of toch maar afwachten op meer gameplay beelden? Hieronder de trailer!