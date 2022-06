PSP game Class of Heroes 2 komt naar de Switch

Een ouderwetse dungeon crawler in een nieuw jasje?

Het is op dit moment nog allemaal vrij vaag hoe en wat precies, maar Acquire is bezig met een remaster voor Class of Heroes 2.

Class of Heroes 2 is een dungeon crawler die in 2009 uit kwam in Japan. Het speelt zich af op een school waarin studenten worden voorbereid om, nou ja, op avontuur te gaan! Dus in het spel stel je een team samen van avonturiers en geef je ze verschillende speelbare classes en items. Met sterke JRPG elementen kun je op school aan de slag, maar de echte gameplay zit in het dungeon crawlen. In de originele PSP game struikelden mensen over het repareren van items en de afhankelijkheid van de loot die je kon vinden. Of deze remaster hier wat aan gaat doen is maar de vraag.

Er is nog geen datum bekend maar voor mensen die nieuwsgierig zijn hieronder een trailer van het origineel:

Naast Class of Heroes 2 is Acquire ook bezig met andere reeksen. Zo werd eerder vandaag ook Adventure Academia: The Fractured Continent aangekondigd voor de Switch. Deze game speelt zich af in de wereld van Class of Heroes. Wat vinden jullie? Interessant? Fan van het origineel jaren geleden? Laat het hieronder weten!