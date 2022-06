De meest gekochte eShop games van mei

Benieuwd naar de bestsellers van afgelopen maand? Je ziet de top 15 hier.

Van veel games krijgen we regelmatig updates over hoe goed ze verkopen. Dit gaat meestal gepaard met investeerder meetings. In andere landen zijn er ook nog soms updates door losstaande instanties. Zoals Famitsu in Japan en NPD in Amerika. Voor Europa is het vaak wat lastiger en dan al helemaal voor de digitale verkopen. Nintendo doet daar namelijk eigenlijk geen uitspraken over. Zeker niet qua aantallen. Gelukkig laten ze wel eens weten wat de populairste spellen van een periode zijn. Zoals nu met de populairste spellen van de maand mei.

Zoals waarschijnlijk verwacht staat Nintendo Switch Sports bovenaan en zijn veel van de 15 bestverkopende spellen van Nintendo zelf. Zelfs Breath of the Wild staat er in terwijl dat het eerst verschenen spel voor de Switch was. De volledige lijst zie je hieronder:

Nintendo Switch Sports Minecraft Mario Kart 8 Deluxe Stardew Valley Kirby and the Forgotten Land Pokémon Legends: Arceus LEGO Star Wars: The Skywalker Saga Among Us Animal Crossing: New Horizons The Stanley Parable: Ultra Deluxe Cuphead Mario Party Superstars 60 Seconds! Reatomized Super Smash Bros. Ultimate Zelda: Breath of the Wild