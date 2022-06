[Special] Hoe schudden Radiant Pokémon de Pokémon TCG op

Nieuwe uitbreidingen brengen soms nieuwe mechanics met zich mee. We nemen een kijkje naar de Radiant Pokémon.

Vorige week verscheen de nieuwste uitbreiding voor Pokémon TCG, Astral Radiance. Deze uitbreiding heeft flink wat focus op Pokémon Legends: Arceus door verschillende Hisuian Pokémon, maar ook speciale trainer en stadium cards. Deze zijn op zich niet heel erg van belang (hoewel het vaak erg gave en mooie kaarten zijn), nee de belangrijkste kaarten zijn de Radiant Pokémon. Op dit moment zitten er vier in de Engelse sets. Drie komen uit Astral Radiance, de laatste, Radiant Eevee, is in een speciale bundel als promokaart.

Nu hadden we recent al de toevoeging van Vstar-Pokémon, maar The Pokémon Company vond dat zo te merken nog niet genoeg opschudding voor het jaar. Dus ze hebben er nog maar wat extra’s bij gegooid. In deze special kijken we naar wat Radiant Pokémon zijn en waarom ze zo significant zijn voor het spel.

Wat zijn Radiant Pokémon?

Radiant Pokémon zijn de nieuwste spelmechanic van het Pokémon TCG. Deze Pokémon zijn eigenlijk shiny Pokémon en hebben speciale vaardigheden of aanvallen. Het zijn geen V- of Vstar-Pokémon en als ze K.O. gaan mag je tegenstander ook geen extra overwinningskaart pakken. De bijzonderheid zit dus vooral in de vaardigheden.

De kracht van de Radiant Pokémon

Radiant Pokémon zijn dus shiny varianten van Pokémon en de geschiedenis leert dat shiny Pokémon gemiddeld gezien erg krachtig zijn. Dat is dus hier ook weer het geval. The Pokémon Company probeert dan de kracht ook wat af te vangen door middel van het limiteren van Radiant Pokémon in een deck. Je mag er namelijk maar één in je deck hebben.

Dit komt dus door de enorme krachten van de kaarten. Niet alleen hebben sommigen een flink hoge HP zoals Heatran met 160HP, ook de aanvallen en abilities die de kaarten hebben zijn erg interessant. Met mogelijk Heatran en Hawlucha als de meest interessante opties.

Vstar-Pokémon domineren namelijk het spel flink door de enorme kracht en HP die ze hebben. Hawlucha en Heatran steken hier echter wat voor. Heatran’s Raging Blast doet namelijk 70 damage maal het aantal damage counters op de kaart. Dit kan dus zorgen voor een aanval die in één klap (zonder zwaktes en sterktes mee te nemen) 280HP of zelfs meer schade kan toebrengen. Flink handig tegen de Vstar-Pokémon dus.

Hetzelfde geldt voor Hawlucha wiens vaardigheid juist vanaf de bench erg nuttig kan zijn. Wanneer Hawlucha actief is in de bench, geeft die de actieve Pokémon 30 extra schade tegen Vstar-Pokémon. Deze 30 schade wordt al geteld vooraf aan de zwakten en sterktes. Het kan dus effectief meer of minder bonusschade doen.

De overige twee Radiant Pokémon zijn vooral handig om extra kaarten te vinden in je deck. Greninja laat je iedere beurt 2 kaarten trekken als je een energy kaart wegdoet uit je hand (ook heeft die een fijne aanval die twee Pokémon schade toebrengt). Eevee laat je zelfs tot maximaal zes kaarten in je deck zoeken om die aan je hand toe te voegen. Je mag door een aanval van Eevee voor ieder type wat je in het spel hebt een kaart zoeken. Met vijf Pokémon in de bench en één actieve kunnen het dus maximaal zes verschillende typen zijn.

Dus ja, Radiant Pokémon hebben insane krachten die de gameplay enorm kunnen omgooien. Ze worden daarom ook gelimiteerd tot maximaal één per deck. Echter dat je voor het verslaan maar één overwinningskaart krijgt is niet heel gek aangezien de huidige Radiant Pokémon-kaarten nooit boven de 160HP komen.