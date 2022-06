[Release Radar] Deze games verschijnen er aankomende week

Vera zet wekelijks de aankomende releases voor je op een rijtje.

In onze rubriek Release Radar zet Vera wekelijks de aankomende releases voor je op een rijtje. Ook laat Vera je alvast kennis maken met een paar uitgelichte releases die komende week verkrijgbaar zijn in de eShop. Uit de veelal grote hoeveelheid releases maakt zij wekelijks een selectie voor je met enkele uitgelichte spellen. Onderaan vind je daarna handig de titels die aankomende week verschijnen op een rijtje.

Star Wars: Knights of the Old Republic II The Sith Lords

Verschijnt op: 8 juni 2022

Prijs in de Nintendo eShop: €14,00 – Bundle: €26,49

Daag het goede en het kwade uit in Star Wars: Knights of the Old Republic II Sith Lords, het gevolg op de RPG van de award winnende Star Wars game. De Jedi Order is gevallen en de enige hoop ligt bij een eenzame Jedi die moeite heeft om zijn weg te vinden naar de Force. Alle keuzes die de speler maakt hebben gevolgen. Ga je het universum redden of sluit je je aan bij de Dark Side?

Mario Strikers: Battle League Football

Verschijnt op: 10 juni 2022

Prijs in de Nintendo eShop: €59,99

Voetballen zonder regels, bij Mario Strikers: Battle League Football is alles toegestaan! Eindelijk komt het spel naar de Nintendo Switch. In een team van vijf spelers ga je de uitdaging aan om te winnen van het andere team: dribbel, pass de bal naar teamgenoten en gebruik vernietigende superschoten om het doel te kunnen raken. Komt er een bol geld in het beeld? Doe er alles aan om deze te pakken te krijgen. Dwarsboom je tegenstanders en schiet een hyperschot af die dubbel telt wanneer hij in het doel beland.

Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles

Verschijnt op: 10 juni 2022

Prijs in de Nintendo eShop: €59,99

In Demon Slayer ben je het zwaard dat de demonen vernietigt! Wordt lid van het demonen Corps en neem het op tegen demonen uit de gelijknamige anime-serie. De gevechten zijn 3D, er zijn 24 vechters om uit te kiezen en een heleboel outfits om te verzamelen. Ook is het mogelijk om jouw favoriete karakters het te laten opnemen tegen elkaar!

Wat verder verschijnt in de week van 6 tot en met 12 juni:

8 juni 2022: My Lovely Wife – €14,99

8 juni 2022: Spacewing War – €6,99

9 juni 2022: even if TEMPEST – €47,99

9 juni 2022: Legend of Arcadieu Bundle – €7,99

9 juni 2022: Zeus Quest – The Rebirth of Earth – €9,99

9 juni 2022: Sokocat – Combo – €3,99

9 juni 2022: One Last Memory – Reimagined – €9,99

9 juni 2022: Square Keeper – €4,99

9 juni 2022: Mini Gardens – €2,99

9 juni 2022: Puzzle Bundle: inbento + Golf Peaks – €7,99

9 juni 2022: Delivery From the Pain – €12,99

10 juni 2022: Ampersat – €9,99

10 juni 2022: The Wizard and The Slug – €4,99

10 juni 2022: Mysteries Under Lake Ophelia – €5,49

10 juni 2022: Metal Max Xeno Reborn; Digital Deluxe Edition – €49,99

11 juni 2022: Bundle: 2 cats + 1 dog – €14,99