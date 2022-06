PowerA brengt officiële Cuphead Switch-controller naar de Switch

PowerA, een bedrijf dat official licensed gaming accessoires maakt, heeft een nieuwe controller voor de Nintendo Switch aangekondigd. Het gaat hierbij om de Cuphead controller Wireless controller, een draadloze controller voor Nintendo’s hybride console. De controller is verkrijgbaar vanaf 30 juni en zal omgerekend rond de 50 euro gaan kosten. De controller is te bestellen op de site van PowerA.

Hou er wel rekening mee dat het hier niet om de officiële Nintendo Switch Pro-controller gaat maar een van het merk PowerA. Het bedrijf heeft eerder ook al verschillende controllers naar Nintendo´s hybride console gebracht. Hierdoor zijn enkele functies (HD rumble, IR en NFC (Amiibo) niet aanwezig bij deze controller. De controller ondersteunt overigens wel motion control.

“The new Cuphead design radiates all the animated, eccentric energy of the franchise. Its bright yellow hues are complemented by mint green accents, making for an extravagant and vibrant colour combo. The front faceplate is polished off with detailed, cartoon artwork from the game starring Ms. Chalice who rightfully takes pride of place. Cuphead may be ruthless, but with the new Ms. Chalice design, at least you’ll suffer defeat in style.”