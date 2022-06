Wytchwood binnenkort ook in fysieke editie verkrijgbaar

Een versie met extra's! Tijd om eens als oud heksje op avontuur te gaan.

Wytchwood, een spel met sprookjes en verhalen als kern, krijgt een fysieke editie. Super Rare Games heeft een samenwerking aangekondigd met Whitethorn Digital en Alientrap om Wytchwood een mooi hoesje te geven voor de Switch. Elk exemplaar zal alle inhoud van het spel bevatten, maar ook een handleiding in kleur, artwork aan de binnenkant van het hoesje, een exclusieve sticker en óók nog eens trading cards. Let wel, er zullen maar 4000 stuks worden gemaakt!

In Wytchwood speel je als een oude heks die in een oud woud woont. Ze trekt eropuit om een vreemd landschap te ontdekken vol vreemde wezens. Ondertussen maakt ze gebruik van de magische ingrediënten om zich heen om nieuwe spullen te maken. Daarnaast is het aan jou om met een hele reeks aan vreemde wezens te vechten. Ter opfrissing hieronder een trailer van de game.

Pre-orders beginnen op 9 juni om 7 uur ’s avonds en kun je hier bestellen. De game zal €33,91 kosten. Ga jij het spel halen? Heb je Wytchwood al eens gespeeld? Geef hieronder je mening.