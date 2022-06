Video toont 22 minuten aan gameplaybeelden Silt

Ontdek de dieptes van een mysterieuze oceaan.

Silt verscheen eerder deze week op de Nintendo Switch. Dat is nog best bijzonder, aangezien we pas drie weken geleden te horen kregen dat de game naar de Switch zou komen. De game werd toen aangekondigd tijdens de Indie World Showcase. Een video is nu verschenen voor iedereen die deze aankondiging over het hoofd heeft gezien. Onderstaande video, gemaakt door youtubekanaal Handheld Players, laat de eerste 22 minuten van de game zien. Kun je nog mooi een indruk krijgen van dit surreële onderwater puzzel avontuur. Je kunt de video hieronder bekijken.

Silt speelt zich af in de duistere onderwaterwereld waarin jij een duiker speelt. Je bent alleen in deze vreemde wereld, en opzoek naar de antwoorden op eeuwenoude mysteries. Neem bezit van de wezens om je heen om puzzels op te lossen, waardoor je verder het duister kunt onderzoeken. Ontdek vreemde organismen, onontdekte ruïnes en oeroude machines die allemaal zijn vergeten.