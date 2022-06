Tijd reizend avontuur Old Skies onderweg naar de Switch

Wanneer het daar aankomt weten we alleen nog niet.

Ontwikkelaar Wadjet Eye Games heeft Old Skies aangekondigd, een point-and-click avontuur waarin je door de tijd reist. De game speelt zich af in hetzelfde universum als Unavowed en the Blackwell Mystery serie, waarvan alleen Unavowed eerder op de Switch verscheen. Een release datum voor Old Skies is helaas nog niet gegeven. De teaser trailer kun je hieronder bekijken.

In Old Skies speel jij Fia Quinn, een vertegenwoordiger van de ChronoZen agency. Jouw baan bestaat uit het begeleiden en bewaken van zeven personen die de wens (en het geld) hebben om door de tijd te reizen. Sommige zijn gewoon nieuwsgierig, terwijl andere wat onafgemaakte zaken hebben in het verleden. Ze hebben in ieder geval een klein fortuin neergelegd voor deze reis, dus het is aan jouw om ze gelukkig te houden terwijl je ervoor zorgt dat ze zich aan de regels houden.