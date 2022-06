Nintendo dit jaar niet op Gamescom

Deze reus laat het evenement aan zich voorbij gaan, maar dat betekent niet het einde voor fans!

Misschien hadden sommigen het al meegekregen, mogelijk een deel ook niet. Gamescom is nog enkele maanden weg, maar Nintendo heeft nu aangegeven dit jaar niet aanwezig te zijn.

Afgelopen jaren was het sowieso een rare bedoening allemaal met de pandemie. Dit jaar wordt het weer een evenement in volle kracht, maar Nintendo laat het deze keer aan zich voorbij gaan. Dat Nintendo niet aanwezig zal zijn op Gamescom sluit niet uit dat ze afwezig zijn op andere evenementen in Duitsland. Zo heeft het bedrijf al aangegeven op het SWR Summer Festival en het Stuttgart Children and Youth Festival te zijn. Daarnaast ook bij shows als Airstreamer en Bulli, maar ook bij het Main Matsuri Japan Festival in Frankfurt, DoKomi in Dusseldorf en AnimagiC in Mannheim. Het jaar is ook nog niet om dus er kunnen meer evenementen komen waar Nintendo aanwezig zal zijn.

De vraag is waarom Nintendo afziet van Gamescom dit jaar, maar een duidelijk antwoord daar op is er nog niet. Wat de reden ook is, Gamescom zal meer dan genoeg games laten zien voor o.a. de Switch zonder dat Nintendo zelf aanwezig zal zijn. Het evenement is dit jaar van 24 augustus tot 28 augustus. Ben jij er ook bij? Of is het afzien van Nintendo al genoeg om het aan je voorbij te laten gaan? Laat hieronder weten wat je van het nieuws vindt.