Delphox komt naar Pokémon Unite

Vanaf 8 juni mengt Delphox zich in de strijd!

Vorig jaar verscheen Pokémon Unite voor de Nintendo Switch en mobiel. In deze game speel je allerlei 5-tegen-5-gevechten waarin je zoveel mogelijk punten moet halen. Dit doe je door andere Pokémon te verslaan en deze punten in de cirkels van de tegenstander te dumpen. Sinds de release zijn er al vele Pokémon toegevoegd.

Nog geen maand geleden kwam Espeon, een ranged attacker, naar Pokémon Unite. Vandaag is opnieuw een ranged attacker aangekondigd, namelijk Delphox! Meer dan dat het een ranged attacker is weten we niet. Er zijn op dit moment zelfs nog geen beelden van Delphox. Daarentegen weten we wel dat Delphox op 8 juni zich gaat mengen in de strijd.

Engulf the competition in flames! Delphox joins #PokemonUNITE on June 8! pic.twitter.com/LUYP9dW0os — Pokémon UNITE (@PokemonUnite) June 3, 2022

Ga jij als Delphox spelen wanneer hij verschijnt? Wat verwacht jij van zijn speelstijl? We horen het graag in een reactie.