Combat gameplaybeelden voor Sonic Frontiers

Grote vijanden, kleine vijanden, reuze vijanden!

IGN had het eerder al gezegd, en ook meteen waargemaakt, maar ze blijven video’s plaatsen met beelden voor Sonic Frontiers. Een half uur geleden plaatste IGN de volgende video waarin de focus ligt op combat. In zo’n korte tijd al twee videos van 7 minuten geeft maar weer aan om IGN goed in de gaten te houden voor info over deze game.

Veel meer informatie wat betreft het verhaal en waar de game verder over zal gaan is er nog niet, maar de game belooft een “ervaring als nooit tevoren” te worden. In de open wereld van Starfall Island ga je vijanden te lijf (in verschillende groottes zoals je kunt zien hieronder), en beleef je een avontuur dat je door dichtbevolkte bossen, hoge watervallen en bloedhete woestijnen zal leiden.

In de trailer zie je wat Sonic allemaal kan doen, wat voor vijanden er zoal zijn, en krijg je ook een mooi beeld van de schaal waarin je sommige gevechten zal aangaan. Wat vinden jullie? Onder de indruk of een beetje “mwah”?