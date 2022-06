Seizoen 6 van Knockout City is nu te spelen

Bereid je alvast maar voor!

Knockout City een free-to-play game die sinds mei vorig jaar te downloaden is voor de Nintendo Switch. Ook op andere consoles én Steam is Knockout City al seizoenen lang te spelen. Inmiddels is het tijd voor seizoen 6: klaar voor een potje dodgeball? Werk samen om rivalen neer te halen, baan je door de levels terwijl je vangt, overgooit, ontwijkt en tackelt. Heb je geen bal voor handen? Ook dit is geen enkel probleem: wordt in dat geval zelf de bal en help jouw teamlid een handje.



Elk seizoen worden er nieuwe baltypes, levels, beloningen evenementen en uitdagingen geïntroduceerd. Sinds gisteren is het zesde seizoen gratis te spelen. Let wel op, er zit een addertje onder het gras: wanneer je level 25 bereikt eindigt de gratis proefperiode.