Nieuwe reclame Mario Strikers Battle League verschenen

Bekijk hier iets meer over de online-modus

Over iets meer dan een week is het dan eindelijk zover dan kunnen we aan de slag met Mario Strikers: Battle League. De afgelopen weken hebben we al meerdere trailers en reclames over deze veel belovende voetbal game voorbij zien komen. En daar kunnen we nu dan nog één reclame aan toevoegen. In tegenstelling tot de vorige reclames die zich focusten op de algemene gameplay en de zogenaamde hyper strikers staat deze in het teken van de online-modus. Het betreft een korte reclame van slechts 16 seconden.

Hierin zien we heel kort een stukje gameplay gevolgd door het lobby-scherm dat verschijnt vlak voordat een match van start gaat. Deze matches worden gespeeld in teams van vier tegen vier. Het is hierbij mogelijk om zowel solo als samen met een vriend of vriendin op bank online te spelen. De volledige game verschijnt dus volgende week op 10 juni. Voor die tijd vind er ook nog een zogenaamde First Kick plaats. Hierin kun je de game online al even uitproberen op verschillende tijden. Wil je hier meer over lezen klik dan op deze link. Onze Jorden heeft de game afgelopen maand ook al even mogen previewen bij Nintendo. Lees hier wat hij er van vond. Bekijk de reclame hieronder: